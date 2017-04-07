И.Геращенко возобновила работу парламента после перерыва

Депутаты выступают в рамках разного.

Напомним, депутаты были на получасовом перерыве после традиционного часа правительства в парламенте.

Как сообщал УНН, во время сегодняшней часа вопросов к правительсту глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК.