І.Геращенко: П.Аграмунт може в п'ятницю піти у відставку

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт на слуханнях у ПАРЄ натякає на свою відставку у п'ятницю. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

“Аграмунт вже не тонко, а товсто натякає на свою відставку у п’ятницю, по закінченню цієї сесії. А ще дуже показово, як його колеги-вояжери, то вони в усьому звинувачують російські ЗМІ! "все почалося з заяви ТАРС (ТАСС-ред.), які першими дали реліз про делегацію ПАРЄ, але ж ми їхали як сенатори", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, Президент ПАРЄ пообіцяв зробити заяву щодо свого статусу в п’ятницю.

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