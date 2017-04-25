И.Геращенко: П.Аграмунт может в пятницу пойти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт на слушаниях в ПАСЕ намекает на свою отставку в пятницу. Об этом на своей странице в Facebook заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончании этой сессии. А еще очень показательно, как его коллеги-вояжеры, то они во всем обвиняют российские СМИ! "все началось с заявления ТАСС (ТАСС ред.), которые первыми дали релиз о делегации ПАСЕ, но мы ехали как сенаторы", - сообщила она.
Как сообщал УНН, Президент ПАСЕ пообещал сделать заявление относительно своего статуса в пятницу.