И.Геращенко: П.Аграмунт может в пятницу пойти в отставку

"Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончании этой сессии. А еще очень показательно, как его коллеги-вояжеры, то они во всем обвиняют российские СМИ! "все началось с заявления ТАСС (ТАСС ред.), которые первыми дали релиз о делегации ПАСЕ, но мы ехали как сенаторы", - сообщила она.

Как сообщал УНН, Президент ПАСЕ пообещал сделать заявление относительно своего статуса в пятницу.