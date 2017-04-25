І.Геращенко: член ПАРЄ розповів про російського генерала в Алеппо

"А тут просто феєричні зізнання продовжуються. Депутат Детекс розповідає, що він побував в Алеппо і його вразила ситуація в місті в гуманітарному плані і він полаявся там з російським генералом, який там всім керував! Російський генерал, а не сирійський - ще раз уточнив цей друг РФ. Феєричні зізнання!" - повідомила вона.

Нагадаємо, президент ПАРЄ пообіцяв зробити заяву щодо свого статусу в п'ятницю.

Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.