И.Геращенко: член ПАСЕ рассказал о русском генерале в Алеппо

"А здесь просто феерические признания продолжаются. Депутат Детекс рассказывает, что он побывал в Алеппо и его поразила ситуация в городе в гуманитарном плане и он поругался там с русским генералом, который там всем руководил! Русский генерал, а не сирийский - еще раз уточнил этот друг РФ. Феерические признание!" - сообщила она.

Напомним, президент ПАСЕ пообещал сделать заявление относительно своего статуса в пятницу.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.