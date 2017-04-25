И.Геращенко: член ПАСЕ рассказал о русском генерале в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Один из членов ПАСЕ Ален Дестекс рассказал на слушаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы о поездке в Алеппо, где, по его словам, руководил российский генерал. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"А здесь просто феерические признания продолжаются. Депутат Детекс рассказывает, что он побывал в Алеппо и его поразила ситуация в городе в гуманитарном плане и он поругался там с русским генералом, который там всем руководил! Русский генерал, а не сирийский - еще раз уточнил этот друг РФ. Феерические признание!" - сообщила она.
Напомним, президент ПАСЕ пообещал сделать заявление относительно своего статуса в пятницу.
Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.
Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.
Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.