І.Додон виступив за винесення придністровського питання на референдум
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон виступив за винесення на референдум придністровського питання. Про це він повідомив під час прес-конференції, передає УНН з посиланням на видання “Блокнот Молдова”.
“Виведення іноземних військ з території Придністров’я безпосередньо пов’язане з політичним рішенням придністровського конфлікту. Ми сподіваємося, що найближчим часом відновиться діалог з цієї проблеми”, — сказав він.
Він додав, що під політичним рішенням мається на увазі рішення, яке прийме народ на референдумі.
“В ході обговорень ми виробимо прийнятне рішення, і з ним вийдемо до народу, запитаємо у нього за допомогою референдуму. Скаже так — добре, ні — ні. Останнє слово буде за громадянами Молдови”, — зазначив І.Додон.
Як повідомляв УНН, 18 січня президент Молдови Ігор Додон заявив, що сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року.