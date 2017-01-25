И.Додон выступил за вынесение приднестровского вопроса на референдум

"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по этой проблеме", - сказал он.

Он добавил, что под политическим решением подразумевается решение, которое примет народ на референдуме.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него с помощью референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", - отметил И.Додон.

Как сообщал УНН, 18 января президент Молдовы Игорь Додон заявил, что надеется на урегулирование приднестровского вопроса до 2019 года.