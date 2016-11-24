І.Білоус розповів, як продавали Миколаївську ГЕС

“Гарний приклад приватизації, яка починає давати свої плоди після того як ми впроваджували зміни. Ми зараз на стадії активного продажу об’єктів. Наразі вчора у нас відбувся гарний аукціон з продажу Миколаївської гідроелектростанції Мигіївської,” — зазначив він.

“Фактично були рекордні показники — виставивши за 10 млн грн змогли досягнути ціни у 52,5 млн грн за цей об’єкт. Була велика конкуренція, 16 інвесторів змагалося за нього. Завтра ми виставляємо ще одну станцію, а наступного тижня ще буде один такий конкурс,” — розповів І. Білоус.

За його словами Миколаївську гідроелектростанцію придбав вітчизняний інвестор ТОВ МЗ.

Як повідомляв УНН, фонд державного майна України збирається продати Мигіївську та Костянтинівську гідроелектростанції.