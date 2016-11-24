І.Білоус розповів, як продавали Миколаївську ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Миколаївську гідроелектростанцію придбав вітчизняний інвестор ТОВ МЗ. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає УНН.
“Гарний приклад приватизації, яка починає давати свої плоди після того як ми впроваджували зміни. Ми зараз на стадії активного продажу об’єктів. Наразі вчора у нас відбувся гарний аукціон з продажу Миколаївської гідроелектростанції Мигіївської,” — зазначив він.
“Фактично були рекордні показники — виставивши за 10 млн грн змогли досягнути ціни у 52,5 млн грн за цей об’єкт. Була велика конкуренція, 16 інвесторів змагалося за нього. Завтра ми виставляємо ще одну станцію, а наступного тижня ще буде один такий конкурс,” — розповів І. Білоус.
За його словами Миколаївську гідроелектростанцію придбав вітчизняний інвестор ТОВ МЗ.
Як повідомляв УНН, фонд державного майна України збирається продати Мигіївську та Костянтинівську гідроелектростанції.