И.Билоус рассказал, как продавали Николаевскую ГЭС

"Хороший пример приватизации, которая начинает давать свои плоды после того как мы внедряли изменения. Мы сейчас на стадии активных продаж объектов. Сейчас вчера у нас состоялся хороший аукцион по продаже Николаевской гидроэлектростанции Мигиевской", - отметил он.

"Фактически были рекордные показатели - выставив за 10 млн грн смогли достичь цены в 52,5 млнгрн за этот объект. Была большая конкуренция, 16 инвесторов боролись за него. Завтра мы выставляем еще одну станцию, а на следующей неделе еще будет один такой конкурс ", - рассказал И. Билоус.

По его словам Николаевскую гидроэлектростанцию ​​приобрел отечественный инвестор ООО МЗ.

Как сообщал УНН, фонд государственного имущества Украины собирается продать Мигиевскую и константиновскую гидроэлектростанции.