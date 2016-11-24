И.Билоус рассказал, как продавали Николаевскую ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Николаевскую гидроэлектростанцию приобрел отечественный инвестор ООО МЗ. Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, передает УНН.
"Хороший пример приватизации, которая начинает давать свои плоды после того как мы внедряли изменения. Мы сейчас на стадии активных продаж объектов. Сейчас вчера у нас состоялся хороший аукцион по продаже Николаевской гидроэлектростанции Мигиевской", - отметил он.
"Фактически были рекордные показатели - выставив за 10 млн грн смогли достичь цены в 52,5 млнгрн за этот объект. Была большая конкуренция, 16 инвесторов боролись за него. Завтра мы выставляем еще одну станцию, а на следующей неделе еще будет один такой конкурс ", - рассказал И. Билоус.
По его словам Николаевскую гидроэлектростанцию приобрел отечественный инвестор ООО МЗ.
Как сообщал УНН, фонд государственного имущества Украины собирается продать Мигиевскую и константиновскую гидроэлектростанции.