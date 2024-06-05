ГУР проводить масштабну DDoS-атаку на держустанови та великі компанії рф – джерела

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Київ • УНН

 • 20881 перегляди

Масштабна DDoS-атака українських кіберфахівців паралізувала роботу численних російських державних установ, приватних компаній та онлайн-сервісів, включаючи урядові сайти, банківські сервіси та соціальні мережі.

У росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів в результаті масштабної  DDoS-атаки кіберфахівців Головного управління розвідки України. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Так, фактично паралізовано роботу низки російських державних установ та приватних компаній. Зокрема збій в Роскомнагляді. Також станом на 11 годину 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайду держпослуг, а також низки міністерств рф: міністерства оборони, фінансів, юстиції, промисловості та енергетики, внутрішніх справ, інформаційних технологій та звязку, надзвичайних ситуацій.

Заблоковано сайт та сервіси федеральної податкової служби росії.

Зафіксовано також збої в роботі серверів хмарного сховища рф "гособлако".

Заблоковано сайт та сервіси федеральної податкової служби РФ. Оприлюднено повідомлення від федеральної митної служби, де вказано що "у зв’язку з масованою DDoS-атакою на операторів зв’язку, інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений".

Як повідомляє співрозмовник в низці регіонів рф вже декілька днів не працює єдиний державний реєстр РАГС.

"Росіяни масово скаржаться на скасовані весілля", - додає джерело.

Окрім того, недоступними є послуги деяких банківських установ, зокрема, "Сбербанка", "Альфабанка".

За словами, джерела УНН також, є серйозні перебої в роботі мережі "ВКрнтакте" - низка серверів недоступна.

Доповнення

В березні джерела УНН повідомляли, що хакери Головного управління розвідки міністерства оборони України атакували кілька важливих серверів у росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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