ГУР проводит масштабную DDoS-атаку на госучреждения и крупные компании рф - источники

В России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов в результате масштабной DDoS-атаки киберспециалистов Главного управления разведки Украины. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Так, фактически парализована работа ряда российских государственных учреждений и частных компаний. В частности сбой в Роскомнадзоре. Также по состоянию на 11 часов 5 июня исчез доступ к электронным сервисам Сайда госуслуг, а также ряда министерств рф: Министерства обороны, финансов, юстиции, промышленности и энергетики, внутренних дел, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.

Заблокирован сайт и сервисы Федеральной налоговой службы России.

Зафиксированы также сбои в работе серверов облачного хранилища рф "гособлако".

Заблокирован сайт и сервисы Федеральной налоговой службы РФ. Обнародовано сообщение от Федеральной таможенной службы, где указано что"в связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи, информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности затруднен".

Как сообщает Собеседник в ряде регионов рф уже несколько дней не работает Единый государственный реестр ЗАГС.

"Россияне массово жалуются на отмененные свадьбы", - добавляет источник.

Кроме того, недоступны услуги некоторых банковских учреждений, в частности, "Сбербанка", "Альфабанка".

По словам, источника УНН также, есть серьезные перебои в работе сети "ВКрнтакте" - ряд серверов недоступен.

Дополнение

В марте источники УНН сообщали, что хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали несколько важных серверов в России.