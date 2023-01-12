Human Rights Watch: війна в Україні призвела до великих порушень прав людини у 2022 році

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“Повномасштабне російське вторгнення в Україну, що вилилося в масову жорстокість, відразу стало домінантою світової повістки в галузі прав людини 2022 року. Демонстративна жорстокість росії в українському конфлікті багато в чому пояснюється багаторічною безкарністю кремля. Загибель мирних жителів у Україні навряд чи стала несподіванкою для сирійців, які, починаючи з російської інтервенції на стороні Башара Асада у 2015 році, переживають найтяжчі страждання від бомбардувань і ракетних обстрілів.

Генерали, які командували операціями в Сирії, тепер призначаються на командні посади в рамках „спеціальної військової операції“ — з передбачуваними катастрофічними наслідками для цивільного населення України. Жорстокість військових дій в Україні супроводжувалася безжальним придушенням правозахисників і противників війни в самій росії, де влада намагалася задушити будь-яке інакодумство та будь-яку критику режиму”, - сказано у звіті.

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Але, як повідомляє HRW, політика росії мала і один позитивний наслідок: вона привела до дії всю глобальну систему захисту прав людини. Рада ООН з прав людини створила комісію для документування порушень прав людини в ході війни та збереження доказів, а через деякий час заснувала мандат спецдоповідача щодо ситуації в самій росії. Генеральна Асамблея призупинила членство Росії в РПЛ ООН, позбавивши її можливості саботувати реагування Ради як щодо української, так і щодо інших серйозних криз.

Європейські держави з готовністю прийняли у себе мільйони українських біженців. Але це висвітлило і подвійні стандарти більшості держав Євросоюзу щодо щодо величезної кількості сирійців, афганців, палестинців, сомалійців та інших людей, які шукають притулку. Після звернення держав-учасниць Римського статуту головний прокурор МКС розпочав розслідування щодо подій у Україні. Крім цього, уряди консолідували свої зусилля для ослаблення глобального впливу та військової могутності Кремля: Євросоюз, США, Велика Британія, Канада та інші держави ввели адресні міжнародні санкції в щодо відповідальних за порушення фізичних осіб, компаній та інших структур.

“Міжнародна реакція продемонструвала потенціал можливих дій для забезпечення відповідальності, захисту біженців та гарантій прав людини для найбільш уразливих людей у світі. У то ж час, удари по цивільному населенню і жахливі злочини в Україні повинні служити нагадуванням всім нам про те, що жодна разова мобілізація, за всієї її значимості, що не повинна підміняти системну роботу. Навпаки, уряди повинні усвідомити, що було б , якщо б міжнародне співтовариство об'єднало свої зусилля набагато раніше і закликало володимира путіна до відповіді”, — говорити в звіті.

Нагадаємо

У на початку січня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з встановлення фактів удару по колонії в окупованій Оленівці Донецької області.