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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Human Rights Watch: война в Украине привела к крупным нарушениям прав человека в 2022 году

Киев • УНН

 • 565392 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Массовая жестокость россии в отношении украинского населения является следствием многолетней безнаказанности кремля. Об этом говориться в ежегодном отчете о соблюдении прав человека Human Rights Watch, передает УНН.

Human Rights Watch: война в Украине привела к крупным нарушениям прав человека в 2022 году

Цитата

“Полномасштабное российское вторжение в Украину, вылившееся в массовые жестокости, сразу стало доминантой мировой повестки в области прав человека 2022 года. Демонстративная жестокость россии в украинском конфликте во многом объясняется многолетней безнаказанностью кремля. Гибель мирных жителей в Украине едва ли стала неожиданностью для сирийцев, которые, начиная с российской интервенции на стороне Башара Асада в 2015 году, переживают тяжелейшие страдания от бомбежек и ракетных обстрелов.

Генералы, командовавшие операциями в Сирии, теперь назначаются на командные должности в рамках „специальной военной операции“ — с предсказуемыми катастрофическими последствиями для гражданского населения Украины. Жестокость военных действий в Украине сопровождалась безжалостным подавлением правозащитников и противников войны в самой россии, где власти пытались задушить любое инакомыслие и любую критику режима”, — говориться в отчете.

Детали

Но, как сообщает HRW, политика россии имела и одно позитивное следствие: она привела в действие всю глобальную систему защиты прав человека. Совет ООН по правам человека создал комиссию для документирования нарушений прав человека в ходе войны и сохранения доказательств, а через некоторое время учредил мандат спецдокладчика по ситуации в самой россии. Генеральная Ассамблея приостановила членство россии в СПЧ ООН, лишив ее возможности саботировать реагирование Совета как по украинскому, так и по другим серьезным кризисам.

Европейские государства с готовностью приняли у себя миллионы украинских беженцев. Но это высветило и двойные стандарты большинства государств Евросоюза в отношении огромного числа сирийцев, афганцев, палестинцев, сомалийцев и других людей, ищущих убежища. После обращения государств-участников Римского статута главный прокурор МУС начал расследование по событиям в Украине. Кроме этого, правительства консолидировали свои усилия для ослабления глобального влияния и военной мощи Кремля: Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие государства ввели адресные международные санкции в отношении ответственных за нарушения физических лиц, компаний и других структур.

“Международная реакция продемонстрировала потенциал возможных действий для обеспечения ответственности, защиты беженцев и гарантий прав человека для наиболее уязвимых людей в мире. В то же время, удары по гражданскому населению и ужасающие преступления в Украине должны служить напоминанием всем нам о том, что никакая разовая мобилизация, при всей ее значимости, не должна подменять системную работу. Наоборот, правительства должны осознать, что было бы, если бы международное сообщество объединило свои усилия намного раньше и призвало Владимира Путина к ответу”, — говориться в отчете.

Напомним

В начале января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению фактов удара по колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

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