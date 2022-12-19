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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Huawei закрила підрозділ корпоративних продажів у росії

Huawei закрила підрозділ корпоративних продажів у росії

Київ • УНН

 • 341185 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. З 1 січня 2023 року китайський виробник електротоварів Huawei закриває в росії підрозділ Enterprise Business Group, який відповідав за постачання рішень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для корпоративних клієнтів. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

У цьому підрозділі працювало близько 2 тисяч осіб. Частині співробітників запропонували перевестися до країн СНД або звільнитися. За словами джерела росЗМІ, більшість співробітників залишає підрозділ, але офіс збережеться номінально. Він додав, що Huawei готова повернутися, якщо активні бойові дії в Україні припиняться.

Співрозмовник видання повідомив, компанія збереже у росії центри досліджень та розробок та бізнес продажів споживчої електроніки та мобільних сервісів AppGallery. Він зазначив, що рішення Huawei пов'язане з ризиками вторинних санкцій, оскільки обладнання може використовуватись у держсекторі. За його словами, продукція, ввезена через паралельний імпорт, може мати обмеження у роботі софту для регіону, тому присутність Huawei на ринку ІКТ-рішень "поступово скорочуватиметься".

У Huawei відмовилися від коментарів.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня Huawei повністю припинила прямі постачання смартфонів до росії.

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