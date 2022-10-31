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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Компанія Huawei повністю припинила прямі постачання смартфонів до рф

Компанія Huawei повністю припинила прямі постачання смартфонів до рф

Київ • УНН

 • 275171 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Китайська компанія Huawei повністю припинила прямі постачання смартфонів до росії і може остаточно піти з російського ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Huawei також не ввозить до рф планшети, ноутбуки, телевізори та іншу техніку, заявило джерело, близьке до одного з мобільних операторів.

Генеральний директор Telecom Daily Денис Кусков розповів, що деякі одиниці техніки все ще продаються в офіційному магазині бренду, але це залишки колишніх поставок. Відсутність нових партій може призвести до закриття онлайн-магазину Huawei.

Базові станції для стільникового зв'язку компанія перестала постачати в рф ще навесні. Кусков також зазначив, що компанія перевезла своїх співробітників до Казахстану та Узбекистану, і найближчим часом вони точно не повернуться.

Нагадаємо

Ринок росії вже покинули повністю більше ніж 55 технологічних компаній, 47 міжнародних компаній – частково.

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