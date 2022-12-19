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Huawei закрыла подразделение корпоративных продаж в россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. С 1 января 2023 года китайский производитель электротоваров Huawei закрывает в россии подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В этом подразделении работало около 2 тысяч человек. Части сотрудников предложили перевестись в страны СНГ или уволиться. По словам источника росСМИ, большинство сотрудников покидает подразделение, но офис сохранится номинально. Он добавил, что Huawei готова вернуться, если активные боевые действия в Украине прекратятся.

Собеседник сообщил, компания сохранит в россии центры исследований и разработок и бизнес продаж потребительской электроники и мобильных сервисов AppGallery. Он отметил, что решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, поскольку оборудование может использоваться в госсекторе. По его словам, продукция, ввезенная через параллельный импорт, может иметь ограничения в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений будет "постепенно сокращаться".

В Huawei отказались от комментариев.

Напомним

В конце октября Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в россию.

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