Huawei хоче продати Ірану комп'ютерне обладнання HР попри ембарго

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Китайська компанія Huawei, другий за величиною виробник телекомунікаційного обладнання в світі, стверджує, що ні вона, ні її партнер, приватна компанія, зареєстрована в Гонконзі, в кінцевому підсумку не надали продукцію HP телекомунікаційної компанії Mobile Telecommunication Co of Iran, відомої як MCI. Проте, цей інцидент надає нові докази того, як китайські компанії готові допомогти Ірану обійти торговельні санкції.

Пропонована угода також піднімає нові питання про компанії Huawei з Шеньчженя, яка нещодавно зазнала критики з боку Комітету з розвідки Палати представників США за нездатність “надати докази на підтримку своїх заяв про те, що вона дотримується всіх міжнародних санкції або експортні закони США”.

Щонайменше 13 сторінок пропозиції MCI, яке стосувалося розширення системи білінгу абонентів, були позначені як “Huawei confidential” і містили логотип компанії. У своїй заяві для Reuters компанія Huawei назвала це “документом для торгів” і повідомила, що один з її “основних місцевих партнерів”, Skycom Tech Co Ltd, представив його MCI.

Далі в заяві говориться: “Діяльність Huawei в Ірані повністю відповідає всім відповідним законам і правилам, включаючи закони і правила ООН, США і ЄС. Це зобов’язання виконується і строго дотримується нашою компанією. Крім того, ми також вимагаємо від наших партнерів дотримуватися того ж зобов’язанням і строго дотримуватися відповідні закони і правила ”.

Доповнення

Вашингтон роками заборонив експорт комп’ютерної техніки в Іран. Санкції покликані стримувати Іран від розробки ядерної зброї; Іран каже, що його ядерна програма спрямована виключно на виробництво внутрішньої енергії.