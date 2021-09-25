Huawei хоче продати Ірану комп'ютерне обладнання HР попри ембарго

ukru
19:38 • 80988 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 105373 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164526 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147024 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148298 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159487 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177017 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150016 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159195 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176027 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126562 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 93219 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120731 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138614 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98143 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164525 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154973 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252599 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248889 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55042 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64986 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63191 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99142 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109924 перегляди
Актуальне
Huawei хоче продати Ірану комп'ютерне обладнання HР попри ембарго

Huawei хоче продати Ірану комп'ютерне обладнання HР попри ембарго

Київ • УНН

 • 14396 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Великий іранський партнер компанії Huawei Technologies запропонував продати найбільшому оператору мобільного зв'язку Ірану комп'ютерне обладнання Hewlett-Packard, на яке було накладено ембарго, щонайменше на 1,3 мільйона євро в кінці 2010 року, свідчать документи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Китайська компанія Huawei, другий за величиною виробник телекомунікаційного обладнання в світі, стверджує, що ні вона, ні її партнер, приватна компанія, зареєстрована в Гонконзі, в кінцевому підсумку не надали продукцію HP телекомунікаційної компанії Mobile Telecommunication Co of Iran, відомої як MCI. Проте, цей інцидент надає нові докази того, як китайські компанії готові допомогти Ірану обійти торговельні санкції.

Пропонована угода також піднімає нові питання про компанії Huawei з Шеньчженя, яка нещодавно зазнала критики з боку Комітету з розвідки Палати представників США за нездатність “надати докази на підтримку своїх заяв про те, що вона дотримується всіх міжнародних санкції або експортні закони США”.

Щонайменше 13 сторінок пропозиції MCI, яке стосувалося розширення системи білінгу абонентів, були позначені як “Huawei confidential” і містили логотип компанії. У своїй заяві для Reuters компанія Huawei назвала це “документом для торгів” і повідомила, що один з її “основних місцевих партнерів”, Skycom Tech Co Ltd, представив його MCI.

Далі в заяві говориться: “Діяльність Huawei в Ірані повністю відповідає всім відповідним законам і правилам, включаючи закони і правила ООН, США і ЄС. Це зобов’язання виконується і строго дотримується нашою компанією. Крім того, ми також вимагаємо від наших партнерів дотримуватися того ж зобов’язанням і строго дотримуватися відповідні закони і правила ”.

Доповнення

Вашингтон роками заборонив експорт комп’ютерної техніки в Іран. Санкції покликані стримувати Іран від розробки ядерної зброї; Іран каже, що його ядерна програма спрямована виключно на виробництво внутрішньої енергії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами