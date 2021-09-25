Huawei хочет продать Ирану компьютерное оборудование НР несмотря на эмбарго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Большой иранский партнер компании Huawei Technologies предложил продать крупнейшему оператору мобильной связи Ирана компьютерное оборудование Hewlett-Packard, на которое было наложено эмбарго, по меньшей мере на 1,3 миллиона евро в конце 2010 года, свидетельствуют документы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Китайская компания Huawei, второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования в мире, утверждает, что ни она, ни ее партнер, частная компания, зарегистрированная в Гонконге, в конечном итоге не предоставили продукцию HP телекоммуникационной компании Mobile Telecommunication Co of Iran, известной как MCI. Однако, этот инцидент предоставляет новые доказательства того, как китайские компании готовы помочь Ирану обойти торговые санкции.
Предлагаемая сделка также поднимает новые вопросы о компании Huawei с Шэньчжэня, которая недавно подверглась критике со стороны Комитета по разведке Палаты представителей США за неспособность “предоставить доказательства в поддержку своих заявлений о том, что она соблюдает все международные санкции или экспортные законы США”.
По меньшей мере 13 страниц предложения MCI, касающийся расширения системы биллинга абонентов, были обозначены как “Huawei confidential” и содержали логотип компании. В своем заявлении для Reuters компания Huawei назвала это “документом для торгов” и сообщила, что один из ее “основных местных партнеров”, Skycom Tech Co Ltd, представил его MCI.
Далее в заявлении говорится: “Деятельность Huawei в Иране полностью соответствует всем соответствующим законам и правилам, включая законы и правила ООН, США и ЕС. Это обязательство выполняется и строго придерживается нашей компанией. Кроме того, мы также требуем от наших партнеров придерживаться того же обязательства и строго соблюдать соответствующие законы и правила”.
Дополнение
Вашингтон годами запретил экспорт компьютерной техники в Иран. Санкции призваны сдерживать Иран от разработки ядерного оружия. Иран говорит, что его ядерная программа направлена исключительно на производство внутренней энергии.