HRW: СБУ в Харкові має секретну тюрму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) в опублікованому у четвер, 12 січня, на своєму сайті звіті за минулий рік заявила, що представники обох сторін конфлікту на Донбасі викрадають та катують цивільних осіб, передає УНН з посиланням на DW.
Правозахисники закинули обом сторонам конфлікту на Донбасі порушення прав людини.
Зокрема, HRW каже, що разом з колегами з Amnesty International встановила факт того, що Служба безпеки України (СБУ) в Харкові таємно утримувала 18 людей.
За їхніми даними, незаконне ув’язнення тривало до кінця липня 2016, тоді як одну людину тримали там упродовж 16 місяців.
HRW повідомляє, що п’ятеро осіб на момент написання звіту залишалися під вартою. СБУ такі звинувачення відкидає. Водночас, додають правозахисники, через правовий вакуум у непідконтрольних урядові України районах Донецької та Луганської областей “органи безпеки” сепаратистів позбавляють затриманих прав і засобів правового захисту.
Звіт також наводить дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, за якою в перiод від квітня 2014 року по травень 2016 року в Донецькій та Луганській областях через збройний конфлікт загинули понад 9 тисяч людей, понад 21 тисяча — поранені. Цифри включають як учасників бойових дій, так і цивільне населення.