HRW: СБУ в Харькове имеет секретную тюрьму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в опубликованном в четверг, 12 января, на своем сайте отчете за прошлый год заявила, что представители обеих сторон конфликта на Донбассе похищают и пытают гражданских лиц, передает УНН со ссылкой на DW.
Правозащитники обвинили обе стороны конфликта на Донбассе в нарушении прав человека.
В частности, HRW говорит, что вместе с коллегами из Amnesty International установила факт того, что Служба безопасности Украины (СБУ) в Харькове тайно удерживала 18 человек.
По их данным, незаконное заключение длилось до конца июля 2016 тогда как одного человека держали там в течение 16 месяцев.
HRW сообщает, что пять человек на момент написания отчета оставались под стражей. СБУ такие обвинения отвергает. В то же время, добавляют правозащитники, через правовой вакуум в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей "органы безопасности" сепаратистов лишают задержанных права и средства правовой защиты.
Отчет также приводит данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, по которой в период от апреля 2014 по май 2016 года в Донецкой и Луганской областях из-за вооруженного конфликта погибли более 9000 человек, более 21 000 - ранены. Цифры включают как участников боевых действий, так и гражданское население.