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Група NOVA (Нова пошта) сплатила в Україні 10,7 млрд грн податків. Інвестувала в Україну - 5,3 млрд грн

Група NOVA (Нова пошта) сплатила в Україні 10,7 млрд грн податків. Інвестувала в Україну - 5,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 24278 перегляди

У 2023 році NOVA сплатила 10,7 млрд грн податків в Україні та інвестувала в країну 5,3 млрд грн.

Сума податків та зборів, сплачених групою NOVA (Нова пошта) до бюджетів усіх рівнів у 2023 році склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022. Зокрема, Нова пошта сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay - 1,2 млрд грн. 

Також 2023 відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA (Нова пошта) в Україні. Він склав 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 млрд грн). Рівень віри Нової пошти у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій — 2,4 млрд грн — було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження — 1400, не дивлячись на різницю об’ємів доставка відбувається з тією самою швидкістю.

Ще одна велика стаття витрат — розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку ми вклали 1,1 млрд грн. В результаті мережа Нової пошти в Україні вже налічує понад 27000 точок сервісу. Мета розширення мережі — крокова доступність українців до відділення або поштомату, а отже — зручність користування.

Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, аби зробити їх зручними та безбар’єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників - 1,2 млрд грн. 

На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів ми спрямували 233 млн грн, на IT та R&D — 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту — 17 млн.  Деталі про інвестиції — на малюнку. 

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