Группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестировала в Украину - 5,3 млрд грн
Киев • УНН
В 2023 году NOVA уплатила 10,7 млрд грн налогов в Украине и инвестировала в страну 5,3 млрд грн.
Сумма налогов и сборов, уплаченных группой NOVA (Новая почта) в бюджеты всех уровней в 2023 году составила 10,7 млрд грн. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, Новая почта оплатила 8,7 млрд грн, NovaPay - 1,2 млрд грн.
Также 2023 год отметился рекордным объемом инвестиций в развитие группы NOVA (Новая почта) в Украине. Он составил 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет прошлого года (2,1 млрд грн). Уровень веры Новой почты в будущее Украины в 2024 еще больше: на текущий год запланировано увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.
В прошлом году наибольший объем капитальных инвестиций - 2,4 млрд грн - был направлен на строительство новых сортировочных терминалов и на автоматизацию уже работающих. Это позволяет компании обеспечивать бесперебойный процесс доставки в условиях постоянного роста объемов грузов и не терять скорость: уже сегодня компания доставляет 1040 посылок каждую минуту, а в пиковые дни нагрузки - 1400, несмотря на разницу объемов доставка происходит с той же скоростью.
Еще одна большая статья расходов - развитие сети отделений и почтоматов, в которую мы вложили 1,1 млрд грн. В результате сеть Новой почты в Украине уже насчитывает более 27000 точек сервиса. Цель расширения сети - шаговая доступность украинцев к отделению или почтомату, а значит - удобство пользования.
Также средства инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонты отделений, чтобы сделать их удобными и безбарьерными в использовании для различных групп потребителей и сотрудников - 1,2 млрд грн.
На обновление парка транспорта и БДФ-контейнеров мы направили 233 млн грн, на IT и R&D - 338 млн грн, на развитие направления фулфилмента - 17 млн. Детали об инвестициях - на рисунке.
Группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестировала в Украину - 5,3 млрд грн
В 2023 году NOVA уплатила 10,7 млрд грн налогов в Украине и инвестировала в страну 5,3 млрд грн.
Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное
россияне на оккупированных территориях Запорожской области передают захваченные украинские предприятия так называемой "корпорации развития", но на самом деле, это лишь способ разграбить активы региона и выгодно продать товары в россии. Аналогичная схема уже успешно применяется в регионе для зерновых культур.
Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая
Кабинет Министров подтвердил, что Министерство культуры должно принять все возможные меры, чтобы передать костел Святого Николая в Киеве римско-католической общине до 1 мая 2024 года.
В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий
Министерство экономики Украины добавило 42 новые профессии в Классификатор профессий, больше всего в ИТ, здравоохранении и финансовом секторе, чтобы соответствовать потребностям рынка труда.
Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и обсудил конфискацию российских активов для помощи в восстановлении Украины.
На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб
46-летний рыбак из Днепропетровской области погиб, провалившись под лед во время рыбалки с друзьями в Полтавской области. Спасатели подняли на берег тело погибшего.
россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина
российские войска обстреляли Херсон, ранив 62-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее контузию, взрывную и черепно-мозговую травму и оказали помощь на месте.
Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии
россия распространила ложную новость о том, что Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о мужчинах, участвующих в проукраинских митингах, что посол Украины отрицает.
Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех
Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
В Польше россиянина и белоруса приговорили к четырем годам заключения за шпионаж для рф
Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу рф, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.