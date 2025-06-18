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HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

HR Wisdom Summit від рейтингового журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та Delo.ua — щорічна подія, яка 2 липня 2025 року об’єднає понад 400 HR-лідерів.

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

Управлінці команд, експерти з розвитку талантів та корпоративної культури топових українських компаній, як-от "OLX Робота", Група Нафтогаз, ОККО, ДТЕК, Novus, Kernel і багатьох інших, поділяться перевіреними стратегіями людського капіталу та дієвими рішеннями з досвіду антикризового HR воєнного часу.

Протягом більш ніж десяти років подія трансформувалась у впливову платформу, що допомагає компаніям переосмислювати роль HR, будувати культуру довіри та відповідальності, інтегрувати інновації і, найголовніше, створювати середовище, де люди не виживають, а розкривають свій потенціал.

Цьогорічний HR Wisdom Summit — це:

• 30+ провідних спікерів з українського та міжнародного бізнесу,

• 5 тематичних панельних дискусій,

• обговорення кейсів з адаптації ветеранів, кадрових стратегій під час війни, спільнодії закладів освіти з бізнесом та розвитку корпоративної освіти, побудови мотивації команд і бренду роботодавця в умовах викликів.

Серед спікерів:

• Марія Абдулліна, керівниця платформи "OLX Робота";

• Сергій Луканін, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз;

• Наталія Бойко, радниця прем’єр-міністра України з питань енергетики; 

• Наталія Ємченко,​​ директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі";

• Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel;

• Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України;

• Дарія Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики України;

• Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

• Іван Афонін, старший менеджер з координації вдосконалення ключових HR-процесів ПриватБанку;

• Катерина Цибур, HRD NOVUS;

• Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест;

• Інна Печериця, НRD мережі магазинів EVA та EVA.UA;

• Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank; 

• Світлана Мозгова, директорка з персоналу, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу "Астарта-Київ";

• Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК;

• Євгенія Кузьминська, HRD ОККО;

• Поліна Карєліна, директорка з персоналу Nestlе в Україні та Молдові; 

• Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Teva в Україні;

• Ігор Кабузенко, керівний партнер Ward Howell Ukraine;

• Анна Міщенко, керівна партнерка КШДУ;

• Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK.  

Запрошуємо HR-фахівців, керівників бізнесу, підприємців і тих, хто створює нову корпоративну культуру, до дискусій навколо тем:

Команда на межі вигорання? Поговоримо, як зробити робоче середовище місцем сили та зростання.

Зовні лояльні, а зсередини шукають вакансії. Як утримати таланти, поки вони не пішли у пошуку кращих пропозицій.

Повернулись з фронту — як діяти далі? Реальні практики адаптації ветеранів: без формальностей, з людяністю, результатами і сенсом.

Корпоративне навчання, яке справді працює Як зробити освіту інструментом зростання та побудови довіри, а не галочкою.

HR Wisdom Summit — це точка відліку для трансформації корпоративної культури і місце для пошуку відповідей, що змінюють людей, команди та вектори розвитку компанії.

Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua/ 

Стежте за оновленнями у Telegram-каналі.

Генеральний партнер — OLX Робота

Енергетичний партнер — Група Нафтогаз Головні партнери — Sense Bank, Страхова компанія INGO, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Генеральний інформаційний партнер — Starlight Media

Про організатора

Ekonomika+ — це бізнес/медіа бюро, до якого входять лідери ділового контенту Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua та журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Щороку Ekonomika+ проводить понад 10 масштабних заходів, серед яких — GET Business Festival та HR Wisdom Summit. З 2013 року HR Wisdom Summit зібрав понад 6000 учасників і став головною подією для тих, хто творить майбутнє компаній через людський капітал.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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