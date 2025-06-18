HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
Київ • УНН
HR Wisdom Summit від рейтингового журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та Delo.ua — щорічна подія, яка 2 липня 2025 року об’єднає понад 400 HR-лідерів.
Управлінці команд, експерти з розвитку талантів та корпоративної культури топових українських компаній, як-от "OLX Робота", Група Нафтогаз, ОККО, ДТЕК, Novus, Kernel і багатьох інших, поділяться перевіреними стратегіями людського капіталу та дієвими рішеннями з досвіду антикризового HR воєнного часу.
Протягом більш ніж десяти років подія трансформувалась у впливову платформу, що допомагає компаніям переосмислювати роль HR, будувати культуру довіри та відповідальності, інтегрувати інновації і, найголовніше, створювати середовище, де люди не виживають, а розкривають свій потенціал.
Цьогорічний HR Wisdom Summit — це:
• 30+ провідних спікерів з українського та міжнародного бізнесу,
• 5 тематичних панельних дискусій,
• обговорення кейсів з адаптації ветеранів, кадрових стратегій під час війни, спільнодії закладів освіти з бізнесом та розвитку корпоративної освіти, побудови мотивації команд і бренду роботодавця в умовах викликів.
Серед спікерів:
• Марія Абдулліна, керівниця платформи "OLX Робота";
• Сергій Луканін, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз;
• Наталія Бойко, радниця прем’єр-міністра України з питань енергетики;
• Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі";
• Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel;
• Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України;
• Дарія Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики України;
• Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
• Іван Афонін, старший менеджер з координації вдосконалення ключових HR-процесів ПриватБанку;
• Катерина Цибур, HRD NOVUS;
• Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест;
• Інна Печериця, НRD мережі магазинів EVA та EVA.UA;
• Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank;
• Світлана Мозгова, директорка з персоналу, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу "Астарта-Київ";
• Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК;
• Євгенія Кузьминська, HRD ОККО;
• Поліна Карєліна, директорка з персоналу Nestlе в Україні та Молдові;
• Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Teva в Україні;
• Ігор Кабузенко, керівний партнер Ward Howell Ukraine;
• Анна Міщенко, керівна партнерка КШДУ;
• Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK.
Запрошуємо HR-фахівців, керівників бізнесу, підприємців і тих, хто створює нову корпоративну культуру, до дискусій навколо тем:
• Команда на межі вигорання? Поговоримо, як зробити робоче середовище місцем сили та зростання.
• Зовні лояльні, а зсередини шукають вакансії. Як утримати таланти, поки вони не пішли у пошуку кращих пропозицій.
• Повернулись з фронту — як діяти далі? Реальні практики адаптації ветеранів: без формальностей, з людяністю, результатами і сенсом.
• Корпоративне навчання, яке справді працює Як зробити освіту інструментом зростання та побудови довіри, а не галочкою.
HR Wisdom Summit — це точка відліку для трансформації корпоративної культури і місце для пошуку відповідей, що змінюють людей, команди та вектори розвитку компанії.
Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua/
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Генеральний партнер — OLX Робота
Енергетичний партнер — Група Нафтогаз Головні партнери — Sense Bank, Страхова компанія INGO, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Генеральний інформаційний партнер — Starlight Media
Про організатора
Ekonomika+ — це бізнес/медіа бюро, до якого входять лідери ділового контенту Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua та журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Щороку Ekonomika+ проводить понад 10 масштабних заходів, серед яких — GET Business Festival та HR Wisdom Summit. З 2013 року HR Wisdom Summit зібрав понад 6000 учасників і став головною подією для тих, хто творить майбутнє компаній через людський капітал.