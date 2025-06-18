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HR Wisdom Summit 2025: место силы для лидеров перемен в бизнесе

Киев • УНН

 • 14 просмотра

HR Wisdom Summit от рейтингового журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и Delo.ua — ежегодное событие, которое 2 июля 2025 года объединит более 400 HR-лидеров.

HR Wisdom Summit 2025: место силы для лидеров перемен в бизнесе

Руководители команд, эксперты по развитию талантов и корпоративной культуре топовых украинских компаний, таких как "OLX Работа", Группа Нафтогаз, ОККО, ДТЭК, Novus, Kernel и многих других, поделятся проверенными стратегиями человеческого капитала и действенными решениями из опыта антикризисного HR военного времени.

На протяжении более десяти лет событие трансформировалось во влиятельную платформу, помогающую компаниям переосмысливать роль HR, строить культуру доверия и ответственности, интегрировать инновации и, самое главное, создавать среду, где люди не выживают, а раскрывают свой потенциал.

Нынешний HR Wisdom Summit — это:

• 30+ ведущих спикеров из украинского и международного бизнеса,

• 5 тематических панельных дискуссий,

• обсуждение кейсов по адаптации ветеранов, кадровых стратегий во время войны, взаимодействия учебных заведений с бизнесом и развития корпоративного образования, построения мотивации команд и бренда работодателя в условиях вызовов.

Среди спикеров:

• Мария Абдуллина, руководитель платформы "OLX Работа";

• Сергей Луканин, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз;

• Наталия Бойко, советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики; 

• Наталия Емченко,​​ директор по коммуникациям SCM, председатель наблюдательного совета проекта "Сердце Азовстали";

• Наталия Теряхина, директор по персоналу Kernel;

• Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины;

• Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины;

• Екатерина Залозных, директор по персоналу ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог";

• Иван Афонин, старший менеджер по координации усовершенствования ключевых HR-процессов ПриватБанка;

• Екатерина Цибур, HRD NOVUS;

• Олег Давиденко, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест;

• Инна Печерица, HRD сети магазинов EVA и EVA.UA;

• Елена Великая, директор по управлению персоналом Sense Bank; 

• Светлана Мозговая, директор по персоналу, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга "Астарта-Киев";

• Елена Семич, директор по управлению персоналом Группы ДТЭК;

• Евгения Кузьминская, HRD ОККО;

• Полина Карелина, директор по персоналу Nestlе в Украине и Молдове; 

• Лилия Дубас, директор по работе с талантами Teva в Украине;

• Игорь Кабузенко, управляющий партнер Ward Howell Ukraine;

• Анна Мищенко, управляющий партнер КШДУ;

• Татьяна Шерман, руководитель по маркетингу и коммуникациям Academy DTEK.  

Приглашаем HR-специалистов, руководителей бизнеса, предпринимателей и тех, кто создает новую корпоративную культуру, к дискуссиям вокруг тем:

Команда на грани выгорания? Поговорим, как сделать рабочее среду местом силы и роста.

Внешне лояльны, а внутри ищут вакансии. Как удержать таланты, пока они не ушли в поиске лучших предложений.

Вернулись с фронта — как действовать дальше? Реальные практики адаптации ветеранов: без формальностей, с человечностью, результатами и смыслом.

Корпоративное обучение, которое действительно работает. Как сделать образование инструментом роста и построения доверия, а не галочкой.

HR Wisdom Summit — это точка отсчета для трансформации корпоративной культуры и место для поиска ответов, что меняют людей, команды и векторы развития компании.

Подробности и регистрация: https://hrws.delo.ua/ 

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Генеральный партнер — OLX Работа

Энергетический партнер — Группа Нафтогаз Главные партнеры — Sense Bank, Страховая компания INGO, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

Генеральный информационный партнер — Starlight Media

Об организаторе

Ekonomika+ — это бизнес/медиа бюро, в которое входят лидеры делового контента Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ежегодно Ekonomika+ проводит более 10 масштабных мероприятий, среди которых — GET Business Festival и HR Wisdom Summit. С 2013 года HR Wisdom Summit собрал более 6000 участников и стал главным событием для тех, кто создает будущее компаний через человеческий капитал.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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