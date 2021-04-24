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Honda до 2040 року планує продавати лише електромобілі і авто на паливних елементах

Honda до 2040 року планує продавати лише електромобілі і авто на паливних елементах

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Японський автоконцерн Honda планує до 2040 року обмежити свій продаж нових електромобілів і автомобілів на паливних елементах. Про це пишуть газета Nikkei та Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Відзначається, що на розробку нових моделей автоконцерн має намір протягом шести років виділити близько 5 трлн ієн (близько 46,3 млрд доларів), а також вже розглядає можливість створення підприємства, що спеціалізується на випуску електромобілів.

Контекст

Тим часом в 2020 році Honda реалізувала 4,45 млн транспортних засобів, частка електромобілів і автомобілів на паливних елементах серед яких зайняла менше 1%, підкреслює Nikkei.

Доповнення

Уряд Японії наприкінці минулого року схвалив новий план скорочення викидів парникових газів, який в тому числі ставить за мету до середини 2030-х років відмовитися від виробництва повністю бензинових і дизельних автомобілів. Документ зачіпає в цілому 14 галузей, таких як норми житлового будівництва, розвиток водневої енергетики тощо. За оцінками японського уряду, прийнята стратегія розвитку повинна в кінцевому підсумку стимулювати економіку країни і створити економічний ефект в розмірі майже 900 млрд доларів до 2030 року і більше 1,8 трлн протягом наступних 20 років.

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