Honda к 2040 году планирует продавать только электромобили и авто на топливных элементах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Японский автоконцерн Honda планирует к 2040 году ограничить свои продажи новых электромобилей и автомобилей на топливных элементах. Об этом пишут газета Nikkei и Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на разработку новых моделей автоконцерн намерен в течение шести лет выделить около 5 трлн иен (около 46,3 млрд долларов), а также уже рассматривает возможность создания предприятия, специализирующегося на выпуске электромобилей.
Контекст
Между тем в 2020 году Honda реализовала 4,45 млн транспортных средств, доля электромобилей и автомобилей на топливных элементах среди которых заняла менее 1%, подчеркивает Nikkei.
Дополнение
Правительство Японии в конце прошлого года одобрил новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит целью к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как нормы жилищного строительства, развитие водородной энергетики. По оценкам японского правительства, принята стратегия развития должна в конечном итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд долларов к 2030 году и более 1,8 трлн течение следующих 20 лет.
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