Головний міст Будапешта підсвітять кольорами Державного прапора України

Завтра, 24 серпня, головний міст столиці Угорщини, Будапешта, підсвітять кольорами Державного прапора України. Про це повідомило посольство України в Угорщині, передає УНН.

24 серпня 2024 року у вечірні години (орієнтовно з 20:00 до 23:00 за центральноєвропейським часом) головний міст Будапешта – Ланцюговий міст – буде підсвічено кольорами Державного прапора України, як прояв солідарності та підтримки нашої держави