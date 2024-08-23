Головний міст Будапешта підсвітять кольорами Державного прапора України
Київ • УНН
24 серпня головний міст Будапешта буде підсвічено кольорами українського прапора. Це відбудеться з 20:00 до 23:00 за центральноєвропейським часом як прояв солідарності з Україною.
Завтра, 24 серпня, головний міст столиці Угорщини, Будапешта, підсвітять кольорами Державного прапора України. Про це повідомило посольство України в Угорщині, передає УНН.
24 серпня 2024 року у вечірні години (орієнтовно з 20:00 до 23:00 за центральноєвропейським часом) головний міст Будапешта – Ланцюговий міст – буде підсвічено кольорами Державного прапора України, як прояв солідарності та підтримки нашої держави
"Став символом сили та рішучості": Українські посольства за кордоном відзначають День Державного прапора23.08.24, 10:32 • 23696 переглядiв