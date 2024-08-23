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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главный мост Будапешта подсветят цветами Государственного флага Украины

Главный мост Будапешта подсветят цветами Государственного флага Украины

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 07:48  •  5495 просмотра

24 августа главный мост Будапешта будет подсвечен цветами украинского флага. Это произойдет с 20:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени как проявление солидарности с Украиной.

Завтра, 24 августа, главный город столицы Венгрии, Будапешта, подсветят цветами Государственного флага Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Венгрии, передает УНН

24 августа 2024 года в вечерние часы (ориентировочно с 20:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени) главный мост Будапешта - Цепной мост - будет подсвечен цветами Государственного флага Украины, как проявление солидарности и поддержки нашего государства

- говорится в сообщении посольства.

"Став символом сили та рішучості": Українські посольства за кордоном відзначають День Державного прапора23 августа 2024, 07:32 • 3151 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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