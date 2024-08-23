Главный мост Будапешта подсветят цветами Государственного флага Украины
Киев • УНН
24 августа главный мост Будапешта будет подсвечен цветами украинского флага. Это произойдет с 20:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени как проявление солидарности с Украиной.
Завтра, 24 августа, главный город столицы Венгрии, Будапешта, подсветят цветами Государственного флага Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Венгрии, передает УНН.
24 августа 2024 года в вечерние часы (ориентировочно с 20:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени) главный мост Будапешта - Цепной мост - будет подсвечен цветами Государственного флага Украины, как проявление солидарности и поддержки нашего государства
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