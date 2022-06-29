HIMARS одразу не змінять ситуацію на фронті, їх перевага у точкових ударах по цілях - експерт

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"HIMARS – це не та зброя, яка водночас змінить ситуацію на фронті. Вони близькі до радянських «Ураганів», які є у нас на озброєнні. Проте на «Урагани» у нас немає боєкомплектів, адже їх ніхто не виготовляє. Тому зараз підсилити армію за їх рахунок ми не можемо. У Заходу теж немає цих боєприпасів, але у них є реактивні системи залпового вогню західного зразка, які вони нам і поставляють. Щодо HIMARS, то їх, звісно, багато не буває. Та потрібно розуміти, що нам поставляють не пускову установку, а цілий комплекс. Тобто разом з HIMARS іде підготовлений розрахунок безпілотника, який наводить на ціль і коригує вогонь", – розповів експерт.

Він також додав, що наразі є великі проблеми з тим, що наші військовослужбовці звикли воювати зброєю радянського зразка, а зброя західного зразка зовсім інша за своєю філософією війни, то використовується по-різному.

Щодо того, скільки одиниць HIMARS необхідно українській армії, то Жирохов зазначив, що зараз більш важливо їхнє застосування в поєднанні з артилерією.

«Говорити про те, що нам потрібно 100-200-500 HIMARS, зараз некоректно з військової точки зору. Варто розуміти, що фронт більше ніж 2500 км і в ідеалі на кожні 10 кілометрів фронту потрібно 2-3 HIMARS. Проте це нереальні речі, і зараз американські інструктори та генерали просувають іншу ідею – формування «вогневого кулаку». Тобто певна кількість HIMARS в поєднанні з артилерією західного зразка, які будуть кочувати з однієї ділянки фронту на іншу та наносити росіянам величезні втрати. Адже вони звикли воювати, коли штаби та склади знаходять якомога ближче до фронту. У перші періоди війни ми всі побачили, що з логістикою в них не все гаразд. Тому HIMARS тим і цікаві, що можуть наносити точкові удари, тобто снаряди коректуються по GPS. Цього в «Урагана» та «Смерчей» немає», – зазначив експерт.

Нагадаємо

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, перша партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США пообіцяли Україні, вже перебуває в країні, а нещодавно оголошена додаткова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена «до середини липня».