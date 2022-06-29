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HIMARS сразу не изменят ситуацию на фронте, их преимущество в точечных ударах по целям – эксперт

HIMARS сразу не изменят ситуацию на фронте, их преимущество в точечных ударах по целям – эксперт

Киев • УНН

 • 250385 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Системы HIMARS не смогут сразу изменить ситуацию на фронте, их преимущества в нанесении точечных ударов по целям врага. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Цитата

"HIMARS – это не то оружие, которое в одночасье изменит ситуацию на фронте. Они близки к советским «Ураганам», которые есть у нас на вооружении. Однако на «Ураганы» у нас нет боекомплектов, ведь их никто не производит, поэтому сейчас усилить армию за их счет мы не можем.У Запада тоже нет этих боеприпасов, но у них есть реактивные системы залпового огня западного образца, которые они нам и поставляют. Конечно, много не бывает. Но нужно понимать, что нам поставляют не пусковую установку, а целый комплекс. То есть вместе с HIMARS идет подготовленный расчет беспилотника, который наводит на цель и корректирует огонь", – рассказал эксперт.

Он также добавил, что сейчас есть большие проблемы с тем, что наши военнослужащие привыкли воевать оружием советского образца, а оружие западного образца совсем другое по своей философии войны, и используется по-разному.

Относительно того, сколько единиц HIMARS необходимо украинской армии, Жирохов отметил, что сейчас более важно их применение в сочетании с артиллерией.

«Говорить о том, что нам нужно 100-200-500 HIMARS, сейчас некорректно с военной точки зрения. Следует понимать, что фронт более 2500 км и в идеале на каждые 10 километров фронта нужно 2-3 HIMARS. Однако это нереальные вещи, и сейчас американские инструкторы и генералы продвигают другую идею – формирования «огневого кулака». То есть, определенное количество HIMARS в сочетании с артиллерией западного образца, которые будут кочевать с одного участка фронта на другой и наносить россиянам огромные потери. Ведь они привыкли воевать, когда штабы и склады находят как можно ближе к фронту. В первые периоды войны мы все увидели, что с логистикой у них не все хорошо. Поэтому HIMARS тем и интересны, что могут наносить точечные удары, то есть снаряды корректируются по GPS. Этого в «Урагана» и «Смерчей» нет», – отметил эксперт.

Напомним

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, что пообещали США, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена ​​«до середины июля».

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