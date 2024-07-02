Гетманцев генерує ідеї за весь економічний блок – нардеп

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев генерує ідеї за весь економічний блок. Не виключено, що Президенту Володимиру Зеленському їх, в тому числі й щодо створення "клубу білого бізнесу", представляють як дуже добрі ініціативи, хоча насправді це не так. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила народний депутат Ніна Южаніна.

"Я думаю що Президент підпише (закон про "клуб білого бізнесу – ред.), тому що абсолютно очевидно, що все що зараз робить голова податкового комітету погоджується можливо навіть безпосередньо з Президентом. Така кількість людей, які не підтримують дії Гетманцева вже давно мала б призвести до того, що його відсторонили б від посади, і змінили кардинально все… бо він свої ідеї генерує зараз за весь економічний блок, один єдиний. Тому мені здається що якщо він провів - це була вказівка і це було погоджено з Президентом", - зазначила Южаніна.

Вона зазначила, що досі не зустрічала жодної позитивної думки експертів щодо закону про "клуб білого бізнесу".

"Зараз кожного дня переглядаю думки експертів, ще не знайшла жодної позитивної думки, хто б обґрунтував, в чому позитив в цьому окремому переліку платників податків, який насправді потребує великої відповідальної роботи і податківців", - зазначила Южаніна.

Нардеп не виключає, що під час включення податковою представників бізнесу до переліку "білих" буде ручне втручання. "Автоматизації ніякої. Скоріше за все буде і в тому числі ручне втручання. Суспільство, як і в усіх інших речах, відчує той негатив", - зазначила Южаніна.

Водночас, за її словами, наразі іноземні інвестори не розуміють за якими критеріями бізнес потраплятиме до "клубу Гетманцева". "Саме головне - жодному іноземному інвестору взагалі не зрозумілі ні ці критерії, ні поділ платників. Для них є чітка норма рівного, неупередженого і однаково відношення і відповідальності всіх", - сказала Южаніна.

Вона додала, що радить іноземним інвесторам не зважати й виконувати українське законодавство і "не страждати від того, що податкова вас включила чи не включила в цей перелік".

Депутат переконана, що ця ініціатива Гетманцева довго не існуватиме. "А час має показати, це мають оцінити всі виборці і якось достукатися до Президента, який покриває дії такого характеру. Можливо йому це доносять як супер, гіпер ідеї, які потрібні для України, і він це сприймає саме так - ну тоді нас загнали у глухий кут. З одного боку буде пан Гетманцев, з другого - нема розуміння і нема кому пояснити, що це все зовсім не так", - зазначила Южаніна.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України. Для того, щоб закон набрав чинності, його повинен підписати Президент. Глава держави також має право ветувати документ.

У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі.

Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики йдеться і у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук також заявив про те, що законопроєкт про "клуб білого бізнесу" дискримінаційний.

Додамо

Раніше УНН розповідав, як соцмережі відреагували на ініціативу Гетманцева щодо створення "клубу білого бізнесу". Українці, зокрема, вважають, що його законопроєкт – це інструкція з доїння напівмертвої корови, а сам парламентар – катастрофа для української економіки.