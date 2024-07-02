Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок. Не исключено, что Президенту Владимиру Зеленскому их, в том числе и по созданию "клуба белого бизнеса", представляют как очень хорошие инициативы, хотя на самом деле это не так. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала народный депутат Нина Южанина.

"Я думаю, что Президент подпишет (закон о "клубе белого бизнеса - ред.), потому что совершенно очевидно, что все что сейчас делает председатель налогового комитета согласовывается возможно даже непосредственно с Президентом. Такое количество людей, которые не поддерживают действия Гетманцева уже давно должно было бы привести к тому, что его отстранили бы от должности, и изменили кардинально все... потому что он свои идеи генерирует сейчас за весь экономический блок, один единственный. Поэтому мне кажется, что если он провел - это было указание и это было согласовано с Президентом", - отметила Южанина.

Она отметила, что до сих пор не встречала ни одного положительного мнения экспертов относительно закона о "клубе белого бизнеса".

"Сейчас каждый день просматриваю мнения экспертов, еще не нашла ни одного положительного мнения, кто бы обосновал, в чем позитив в этом отдельном перечне налогоплательщиков, который на самом деле требует большой ответственной работы и налоговиков", - отметила Южанина.

Нардеп не исключает, что при включении налоговой представителей бизнеса в перечень "белых" будет ручное вмешательство. "Автоматизации никакой. Скорее всего будет и в том числе ручное вмешательство. Общество, как и во всех других вещах, почувствует тот негатив", - отметила Южанина.

В то же время, по ее словам, сейчас иностранные инвесторы не понимают по каким критериям бизнес будет попадать в "клуб Гетманцева". "Самое главное - ни одному иностранному инвестору вообще не понятны ни эти критерии, ни разделение плательщиков. Для них есть четкая норма равного, непредвзятого и одинаково отношения и ответственности всех", - сказала Южанина.

Она добавила, что советует иностранным инвесторам не считаться и выполнять украинское законодательство и "не страдать от того, что налоговая вас включила или не включила в этот перечень".

Депутат убеждена, что эта инициатива Гетманцева долго не будет существовать. "А время должно показать, это должны оценить все избиратели и как-то достучаться до Президента, который покрывает действия такого характера. Возможно ему это доносят как супер, гипер идеи, которые нужны для Украины, и он это воспринимает именно так - ну тогда нас загнали в тупик. С одной стороны будет господин Гетманцев, с другой - нет понимания и некому объяснить, что это все совсем не так", - отметила Южанина.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать Президент. Глава государства также имеет право ветировать документ.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию "клуба белого бизнеса". Украинцы, в частности, считают, что его законопроект - это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики.