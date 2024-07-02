Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Народный депутат Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады, генерирует противоречивые идеи вроде "клуба белого бизнеса" за весь экономический блок.
Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок. Не исключено, что Президенту Владимиру Зеленскому их, в том числе и по созданию "клуба белого бизнеса", представляют как очень хорошие инициативы, хотя на самом деле это не так. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала народный депутат Нина Южанина.
"Я думаю, что Президент подпишет (закон о "клубе белого бизнеса - ред.), потому что совершенно очевидно, что все что сейчас делает председатель налогового комитета согласовывается возможно даже непосредственно с Президентом. Такое количество людей, которые не поддерживают действия Гетманцева уже давно должно было бы привести к тому, что его отстранили бы от должности, и изменили кардинально все... потому что он свои идеи генерирует сейчас за весь экономический блок, один единственный. Поэтому мне кажется, что если он провел - это было указание и это было согласовано с Президентом", - отметила Южанина.
Она отметила, что до сих пор не встречала ни одного положительного мнения экспертов относительно закона о "клубе белого бизнеса".
"Сейчас каждый день просматриваю мнения экспертов, еще не нашла ни одного положительного мнения, кто бы обосновал, в чем позитив в этом отдельном перечне налогоплательщиков, который на самом деле требует большой ответственной работы и налоговиков", - отметила Южанина.
Нардеп не исключает, что при включении налоговой представителей бизнеса в перечень "белых" будет ручное вмешательство. "Автоматизации никакой. Скорее всего будет и в том числе ручное вмешательство. Общество, как и во всех других вещах, почувствует тот негатив", - отметила Южанина.
В то же время, по ее словам, сейчас иностранные инвесторы не понимают по каким критериям бизнес будет попадать в "клуб Гетманцева". "Самое главное - ни одному иностранному инвестору вообще не понятны ни эти критерии, ни разделение плательщиков. Для них есть четкая норма равного, непредвзятого и одинаково отношения и ответственности всех", - сказала Южанина.
Она добавила, что советует иностранным инвесторам не считаться и выполнять украинское законодательство и "не страдать от того, что налоговая вас включила или не включила в этот перечень".
Депутат убеждена, что эта инициатива Гетманцева долго не будет существовать. "А время должно показать, это должны оценить все избиратели и как-то достучаться до Президента, который покрывает действия такого характера. Возможно ему это доносят как супер, гипер идеи, которые нужны для Украины, и он это воспринимает именно так - ну тогда нас загнали в тупик. С одной стороны будет господин Гетманцев, с другой - нет понимания и некому объяснить, что это все совсем не так", - отметила Южанина.
Напомним
Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать Президент. Глава государства также имеет право ветировать документ.
В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.
О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.
Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.
Добавим
Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию "клуба белого бизнеса". Украинцы, в частности, считают, что его законопроект - это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики.