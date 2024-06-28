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БМ-27 «Ураган»

Генштаб: ворог штурмує біля Вовчанська, наростив інтенсивність на Сіверському напрямку, намагається прорватися з району Очеретиного

Київ • УНН

 • 29127 перегляди

Російські війська продовжують штурмувати в районі Вовчанська, наростили інтенсивність наступальних дій на Сіверському напрямку, на Покровському напрямку ворог намагається прорватися з району Очеретиного.

Генштаб: ворог штурмує біля Вовчанська, наростив інтенсивність на Сіверському напрямку, намагається прорватися з району Очеретиного

Російські війська продовжують штурмувати в районі Вовчанська, наростили інтенсивність наступальних дій на Сіверському напрямку, на Покровському напрямку ворог намагається прорватися з району Очеретиного, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 10 годину 28 червня, пише УНН.

Деталі

"Від початку цієї доби вже відбулося 59 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 16 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБів, понад 565 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, за напрямками ситуацію на 10 годину така:

На Харківському напрямку противник продовжує штурмувати в районі Вовчанська. Три атаки українські воїни відбили, ще одна - триває. Втрат позицій не допущено. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 119 осіб вбитими та пораненими.

На Куп'янському напрямку від початку доби відбуваються два боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку російські окупанти проводять штурмові дії в районах Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Чотири атаки завершилися без успіху для агресора. Ще стільки ж - продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог дещо наростив інтенсивність наступальних дій. За сьогодні тут вже відбулося 12 боїв, з них - 10 відбито поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки, ще два боєзіткнення тривають в районі Спірного. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку загарбницькі війська атакують позиції наших захисників поблизу Іванівського та Часового Яру, де на цей час триває три атаки противника. Українські підрозділи стійко тримають оборону та дають гідну відсіч ворогу.

На Торецькому напрямку російський агресор двічі здійснював безуспішні штурмові дії зі сторони Горлівки. Втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування військ противника в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Воздвиженки, Євгенівки, Новоолександрівки та Прогресу. П’ять атак окупантів нашими оборонцями успішно відбито, ще сім - продовжуються. Водночас, загарбники здійснили сім спроб вклинитися в наші бойові порядки біля Новоселівки Першої. Три атаки успіху не мали, ще чотири - тривають.

На Курахівському напрямку без успіху завершились чотири штурмові дії окупаційної армії поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, одне боєзіткнення ще триває. Втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога біля Водяного. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

На Оріхівському напрямку російські загарбники не полишають намірів витіснити наших оборонці поблизу Малої Токмачки. Одна штурмова дія для противника завершилась безуспішно, ще одне боєзіткнення - продовжується.

На решті напрямків обстановка, як вказано, не зазнала суттєвих змін.

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки", - повідомили у Генштабі.

Зведення за минулу добу

Протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних ударів, із застосуванням дев’яти ракет, 48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 77 КАБів), здійснив близько 4300 обстрілів, в тому числі 109 із застосуванням реактивних систем залпового вогню, більше 1300 атак дронами-камікадзе різних типів.

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу та ОВТ, один засіб ППО, радіолокаційну станцію, а також три склади боєприпасів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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