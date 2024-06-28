Российские войска продолжают штурмовать в районе Волчанска, нарастили интенсивность наступательных действий на Северском направлении, на Покровском направлении враг пытается прорваться из района Очеретино, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 10 часов 28 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток уже произошло 59 боевых столкновений. Захватчики совершили 16 авиационных ударов с применением 33 КАБов, более 565 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, по направлениям ситуация на 10 часов такая:

На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна - продолжается. Потерь позиций не допущено. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 119 человек убитыми и ранеными.

На Купянском направлении с начала суток происходят два боестолкновения вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении российские оккупанты проводят штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки завершились без успеха для агрессора. Еще столько же - продолжаются.

На Северском направлении враг несколько нарастил интенсивность наступательных действий. За сегодня здесь уже произошло 12 боев, из них - 10 отбито вблизи Спирного, Раздоловки и Выемки, еще два боестолкновения продолжаются в районе Спирного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении захватнические войска атакуют позиции наших защитников вблизи Ивановского и Часового Яра, где в настоящее время продолжается три атаки противника. Украинские подразделения стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу.

На Торецком направлении российский агрессор дважды осуществлял безуспешные штурмовые действия со стороны Горловки. Потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения войск противника в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 19 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретино в направлениях Воздвиженки, Евгеновки, Новоалександровки и Прогресса. Пять атак оккупантов нашими защитниками успешно отражены, еще семь - продолжаются. В то же время, захватчики совершили семь попыток вклиниться в наши боевые порядки у Новоселовки Первой. Три атаки успеха не имели, еще четыре - продолжаются.

На Кураховском направлении без успеха завершились четыре штурмовые действия оккупационной армии вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, одно боестолкновение еще продолжается. Потерь позиций не допущено.

На Времовском направлении украинские воины отбили две атаки врага возле Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

На Ореховском направлении российские захватчики не оставляют намерений вытеснить наших защитников вблизи Малой Токмачки. Одно штурмовое действие для противника завершилось безуспешно, еще одно боестолкновение - продолжается.

На остальных направлениях обстановка, как указано, не претерпела существенных изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", - сообщили в Генштабе.

Сводка за прошедшие сутки

За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных ударов, с применением девяти ракет, 48 авиационных ударов (в частности, с применением 77 КАБов), совершил около 4300 обстрелов, в том числе 109 с применением реактивных систем залпового огня, более 1300 атак дронами-камикадзе различных типов.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и ВВТ, одно средство ПВО, радиолокационную станцию, а также три склада боеприпасов.