Генштаб: сьогодні вже 36 боїв, на напрямку Горлівка-Північне стримали ворожий штурм, дві атаки окупантів тривають біля Вовчанська

На фронті з початку доби сталося вже 36 боїв, Сили оборони успішно стримали ворожий штурм на напрямку Горлівка - Північне, дві атаки окупантів тривають у районі Вовчанська, помірну активність ворог проявляє на Сіверському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 10 годину 26 червня, пише УНН.

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"Від початку цієї доби вже відбулося 36 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими.

На Куп'янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку одна атака окупантів відбита. Водночас, тривають бойові дії в районах Копанок, Греківки, Макіївки та Торського. Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає шість.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. За сьогодні ворог 5 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

Підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка - Північне.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку становили майже 300 осіб вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. У той же час бій триває в районі Невельського.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі дві штурмові дії окупаційних військ в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка, як вказано, не зазнала суттєвих змін.

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу", - зазначили у Генштабі.

Зведення за минулу добу

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, відбулося 142 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема, скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу противника.