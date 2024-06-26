Генштаб: сьогодні вже 36 боїв, на напрямку Горлівка-Північне стримали ворожий штурм, дві атаки окупантів тривають біля Вовчанська

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59747 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145976 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141519 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119489 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131020 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84247 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92550 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98545 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89590 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219248 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41018 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18350 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 17985 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41084 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19644 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141520 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219248 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369655 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305302 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9958 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30256 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27215 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119490 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32362 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Генштаб: сьогодні вже 36 боїв, на напрямку Горлівка-Північне стримали ворожий штурм, дві атаки окупантів тривають біля Вовчанська

Київ • УНН

 • 23404 перегляди

На фронті сталося 36 бойових зіткнень, при цьому Сили оборони успішно стримали штурм противника в напрямку Горлівка-Північне, в той час як дві атаки окупантів тривають в районі Вовчанська.

Генштаб: сьогодні вже 36 боїв, на напрямку Горлівка-Північне стримали ворожий штурм, дві атаки окупантів тривають біля Вовчанська

На фронті з початку доби сталося вже 36 боїв, Сили оборони успішно стримали ворожий штурм на напрямку Горлівка - Північне, дві атаки окупантів тривають у районі Вовчанська, помірну активність ворог проявляє на Сіверському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 10 годину 26 червня, пише УНН.

Деталі

"Від початку цієї доби вже відбулося 36 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими. 

На Куп'янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку одна атака окупантів відбита. Водночас, тривають бойові дії в районах Копанок, Греківки, Макіївки та Торського. Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає шість.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. За сьогодні ворог 5 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

Підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка - Північне.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку становили майже 300 осіб вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. У той же час бій триває в районі Невельського.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі дві штурмові дії окупаційних військ в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка, як вказано, не зазнала суттєвих змін.

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу", - зазначили у Генштабі.

Зведення за минулу добу

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, відбулося 142 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема, скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу противника.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45