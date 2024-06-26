Киев • УНН
На фронте произошло 36 боевых столкновений, при этом Силы обороны успешно сдержали штурм противника в направлении Горловка-Северное, в то время как две атаки оккупантов продолжаются в районе Волчанска.
На фронте с начала суток произошло уже 36 боев, Силы обороны успешно сдержали вражеский штурм на направлении Горловка - Северное, две атаки оккупантов продолжаются в районе Волчанска, умеренную активность враг проявляет на Северском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 10 часов 26 июня, пишет УНН.
Детали
"С начала этих суток уже произошло 36 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 КАБов, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - сообщили в Генштабе.
Как отмечается, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными.
На Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.
На Лиманском направлении одна атака оккупантов отражена. В то же время, продолжаются боевые действия в районах Копанок, Грековки, Макеевки и Торского. Общее количество боестолкновений на это время составляет шесть.
На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. За сегодня враг 5 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, спорного и Раздолевки. Две атаки российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.
На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении временного оврага, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещевки уже отбита. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору.
Подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника на направлении Горловка - Северное.
На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеньевки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили почти 300 человек убитыми и ранеными.
На Кураховском направлении один штурм противника вблизи Прасковьевки успеха не имел. В то же время бой продолжается в районе Невельского.
На Времовском направлении успеха не имела атака врага у Урожайного. Оккупанты отошли.
На Ореховском направлении потерпели неудачу два штурмовых действия оккупационных войск в районе Работиного и вблизи Малой Токмачки.
На остальных направлениях обстановка, как указано, не претерпела существенных изменений.
"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала", - отметили в Генштабе.
Сводка за минувшие сутки
За прошедшие сутки, по данным Генштаба, произошло 142 боевых столкновения.
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах 2 ракетных удара, с применением 2 ракет, 61 авиационный удар (в частности, сбросил 96 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 96 из них - из реактивных систем залпового огня.
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины в раз или два пункта управления и 12 районов сосредоточения личного состава противника.