На фронте с начала суток произошло уже 36 боев, Силы обороны успешно сдержали вражеский штурм на направлении Горловка - Северное, две атаки оккупантов продолжаются в районе Волчанска, умеренную активность враг проявляет на Северском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 10 часов 26 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток уже произошло 36 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 КАБов, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении одна атака оккупантов отражена. В то же время, продолжаются боевые действия в районах Копанок, Грековки, Макеевки и Торского. Общее количество боестолкновений на это время составляет шесть.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. За сегодня враг 5 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, спорного и Раздолевки. Две атаки российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении временного оврага, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещевки уже отбита. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору.

Подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника на направлении Горловка - Северное.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеньевки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили почти 300 человек убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении один штурм противника вблизи Прасковьевки успеха не имел. В то же время бой продолжается в районе Невельского.

На Времовском направлении успеха не имела атака врага у Урожайного. Оккупанты отошли.

На Ореховском направлении потерпели неудачу два штурмовых действия оккупационных войск в районе Работиного и вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка, как указано, не претерпела существенных изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала", - отметили в Генштабе.

Сводка за минувшие сутки

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, произошло 142 боевых столкновения.

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах 2 ракетных удара, с применением 2 ракет, 61 авиационный удар (в частности, сбросил 96 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 96 из них - из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины в раз или два пункта управления и 12 районов сосредоточения личного состава противника.