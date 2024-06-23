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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генштаб: На фронті відбулося 133 бойові зіткнення. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій

Київ • УНН

 • 25195 перегляди

За інформацією від Генштабу, на передовій від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення. Проте на Покровському напрямку надалі висока інтенсивність бойових дій

Генштаб: На фронті відбулося 133 бойові зіткнення. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій

Від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. ЗСУ відбили 2 штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському: ворог здійснив 15 спроб відтіснити українські сили в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка. ЗСУ відбили 12 атак противника. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

На Лиманському: загарбники 8 разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

На Сіверському: обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Краматорському:  противник 4 рази намагався наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру.

На Іванівського: триває бій поблизу Кліщіївки.

На Торецькому: кількість спроб окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15. ЗСУ відбили 11 штурмових дій підрозділи, 4 боєзіткнення ще тривають.

На Покровському: кількість боєзіткненнь зросла до 44. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються.

На Курахівському: від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність загарбників поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають. 

На Придніпровському: ЗСУ відбили 6 штурмових дій противника.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 12122.06.24, 20:25 • 25923 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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