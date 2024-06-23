С начала суток произошло 133 боевых столкновения. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины пять ракетных по применению 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 Кабов, также задействовали 544 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали вблизи Волчанска. ВСУ отбили 2 штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском: враг предпринял 15 попыток оттеснить украинские силы в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Андреевка и Мясожаровка. ВСУ отбили 12 атак противника. Напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются три боевых столкновения.

На Лиманском: захватчики 8 раз пытались продвинуться в районах Невского, Терновского и Новосадового. Защитники Украины отбили все атаки врага.

На Северском: обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили десять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздолевки, спорного и выемки. Девять атак для врага завершились безуспешно, продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Краматорском: противник 4 раза пытался приблизиться к нашим позициям у Григоровки, Часового оврага.

На Ивановского: продолжается бой вблизи Клещеевки.

На Торецком: количество попыток оккупантов вклиниться в наши оборонительные позиции увеличилось до 15. ВСУ отбили 11 штурмовых действий подразделения, 4 боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском: количество боестолкновений возросло до 44. нашими воинами отбиты 32 вражеские атаки, 12 боевых столкновений еще продолжаются.

На Кураховском: с начала суток произошло 15 боестолкновений. Сохраняется активность захватчиков вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Прасковеевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.

На Приднепровском: ВСУ отбили 6 штурмовых действий противника.

Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 121