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Генштаб: 147 боєзіткнень на фронті, висока інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському напрямку

Генштаб: 147 боєзіткнень на фронті, висока інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 20242 перегляди

На передовій відбулося 147 боєзіткнень, висока інтенсивність бойових дій зафіксована на Покровському напрямку.

На фронті відбулося 147 боєзіткнень. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши дві ракети,  71 авіаудар (скинули 91 КАБ), також задіяли 593 дрони-камікадзе.

Опис ситуації на напрямках

На Харківському: терористи один раз атакували у районі Вовчанська. Під бомбардування потрапив Харків, а по Білокриничному окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52.

На Куп’янському: агресор здійснив 9 штурмів у районах Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Лозової та Глушківки. Втім 2 боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському: загарбники 13 разів атакували у районах Чернещини, Макіївки, Новосадового, Невського, Діброви, Григорівки, Ямполівки та Торського. Бої тривають неподалік Невського і Новосадового.

На Сіверському: супротивник реалізував 11 атак у районах Верхньокам’янського, Спірного та Званівки. Бої на напрямку продовжуються.

На Краматорському: окупанти здійснили 2 штурмових дії в районі Білої Гори.

На Торецькому: агресори 6 разів атакували поблизу Торецька і Неліпівки.

На Покровському: кількість боєзіткнень зросла до 33. Противник бив поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. ЗСУ на цей час відбили всі атаки.

На Курахівському: відбулося 46 боєзіткнень. Найбільше агресор намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївки.

На Времівському: терористи 9 разів атакували в районах Вугледара, Золотої Ниви та Шахтарського. Захисники зупинили 7 штурмів, ще 2 бої продовжуються біля Вугледара.

На Оріхівському: ворог провів 3 атаки – 2 відбито біля Малої Токмачки та одна продовжується у районі Малих Щербаків.

На Придніпровському: ЗСУ відбили 9 спроб окупантів взяти позиції воїнів.

Генштаб: на фронті відбулося 148 боєзіткнень на фронті, складна ситуація на Покровському напрямку09.09.24, 01:28 • 23460 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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