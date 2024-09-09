Генштаб: 147 боестолкновений на фронте, высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском направлении

На фронте произошло 147 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно информации, захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 71 авиаудар (сбросили 91 КАБ), также задействовали 593 дрона-камикадзе.

Описание ситуации на направлениях

На Харьковском: террористы один раз атаковали в районе Волчанска. Под бомбардировку попал Харьков, а по Белокриничному оккупанты били НАРами с вертолетов Ка-52.

На Купянском: агрессор совершил 9 штурмов в районах Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Впрочем 2 боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском: захватчики 13 раз атаковали в районах Чернещины, Макеевки, Новосадового, Невского, Дибровы, Григорьевки, Ямполовки и Торского. Бои продолжаются неподалеку Невского и Новосадового.

На Северском: противник реализовал 11 атак в районах Верхнекаменского, Спирного и Звановки. Бои на направлении продолжаются.

На Краматорском: оккупанты совершили 2 штурмовых действия в районе Белой Горы.

На Торецком: агрессоры 6 раз атаковали вблизи Торецка и Нелиповки.

На Покровском: количество боестолкновений возросло до 33. Противник бил вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. ВСУ в настоящее время отбили все атаки.

На Кураховском: произошло 46 боестолкновений. Больше всего агрессор пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времовском: террористы 9 раз атаковали в районах Угледара, Золотой Нивы и Шахтерского. Защитники остановили 7 штурмов, еще 2 боя продолжаются возле Угледара.

На Ореховском: враг провел 3 атаки - 2 отбиты у Малой Токмачки и одна продолжается в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском: ВСУ отбили 9 попыток оккупантов взять позиции воинов.

Генштаб: на фронті відбулося 148 боєзіткнень на фронті, складна ситуація на Покровському напрямку