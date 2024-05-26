Генпрокурор Костін зробив заяву щодо авіаудару по Харкову

Світ не повинен толерувати акти терору. Україні потрібна зброя та зняття обмежень на її використання для захисту наших громадян. Про це написав генеральний прокурор Андрій Костін щодо щодо авіаудару по Харкову, передає УНН.

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Він підкреслив, що росія вчинила черговий жахливий воєнний злочин — обстріл торгового центру у Харкові. Це цивільний об'єкт, який у вихідні відвідувало багато мирних людей.

За його даними всередині могло перебувати до 200 відвідувачів. Наразі щонайменше 11 людей не виходять на звʼязок. На місці працюють екстрені служби, прокурори та слідчі.

Світ не повинен толерувати такі акти терору. Підтримка України не означає воювати замість нас. Ми рішуче налаштовані зупинити державу-терориста. Для цього нам потрібна зброя та зняття обмежень на її використання для захисту наших громадян. Закликаю всіх наших партнерів сприяти зняттю цих обмежень, що дасть нам змогу запобігти новим злочинам агресора.