Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову

Мир не должен терпеть акты террора. Украине нужно оружие и снятие ограничений на его использование для защиты наших граждан. Об этом написал генеральный прокурор Андрей Костин относительно авиаудара по Харькову, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что россия совершила очередное ужасное военное преступление - обстрел торгового центра в Харькове. Это гражданский объект, который в выходные посещало много мирных людей.

По его данным внутри могло находиться до 200 посетителей. Сейчас по меньшей мере 11 человек не выходят на связь. На месте работают экстренные службы, прокуроры и следователи.

Мир не должен терпеть такие акты террора. Поддержка Украины не означает воевать вместо нас. Мы решительно настроены остановить государство-террориста. Для этого нам нужно оружие и снятие ограничений на его использование для защиты наших граждан. Призываю всех наших партнеров способствовать снятию этих ограничений, что позволит нам предотвратить новые преступления агрессора. написал Костин

Прокуроры продолжают работать на месте очередного российского террора против мирного населения.

По факту авиаудара начато досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве будет осуществлять Харьковская областная прокуратура.

Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести