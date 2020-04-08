HackCorona: на конкурс проектів з протидії коронавірусу прислали майже 900 ідей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Для участі у проекті Міністерства цифрової трансформації та Офісу Президента щодо протидії коронавірусу надіслали 899 ідей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал “Дія”.
“899 ідей, як боротися з кризою на #HackCorona in Ukraine 2020! Ви круті. Ретельно перевіряємо кожну заявку, щоб не пропустити жодної корисної ідеї, що матиме соціальний вплив. Знайшли серед них ті самі, які трансформуються в інноваційні сервіси та допоможуть країні протистояти COVID-19”, - вказано у повідомленні.
Також зазначається, що переможців челенджу оголосять 10 квітня. Вони отримають кошти на реалізацію свого проекту і менторську підтримку.
Нагадаємо, 2 квітня Мінцифри і Офіс Президента започаткували челлендж з пошуку "найкращих ідей" для протидії коронавірусу.