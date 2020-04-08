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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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HackCorona: на конкурс проектов по противодействию коронавирусу прислали почти 900 идей

HackCorona: на конкурс проектов по противодействию коронавирусу прислали почти 900 идей

Киев  •  УНН

 • 14461 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Для участия в проекте Министерства цифровой трансформации и Офиса Президента по противодействию коронавируса прислали 899 идей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Дия".

"899 идей, как бороться с кризисом на #HackCorona in Ukraine 2020! Вы крутые. Тщательно проверяем каждую заявку, чтобы не пропустить ни одной полезной идеи, которая будет иметь социальное влияние. Нашли среди них те самые, которые трансформируются в инновационные сервисы и помогут стране противостоять COVID-19", - указано в сообщении.

Также отмечается, что победителей челленджа объявят 10 апреля. Они получат средства на реализацию своего проекта и менторскую поддержку.

Напомним, 2 апреля Минцифры и Офис Президента начали челлендж по поиску "лучших идей" для противодействия коронавирусу.

Украинские Национальные Новости

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