Гвінея: військові спробували вчинити державний переворот - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Постріли, які пролунали в неділю вранці в столиці Гвінеї Конакрі, були спробою державного перевороту проти президента Альфи Конде. Про це пише африканське видання Jeune Afrique, передає УНН.
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За даними місцевих ЗМІ, в неділю вранці в столиці Гвінеї Конакрі і на сусідньому острові Калум, де знаходиться Президентський палац, була чутна сильна стрілянина.
"З 8 години ранку (за місцевим часом) в Калума, ділового та адміністративного району, а також в штаб-квартирі президентського палацу залунали постріли з автоматичної зброї", - повідомили в Guinea News.
"Все вулиці безлюдні, а сильна стрілянина триває. Солдати, явно незадоволені, спустошують магазини своєї зброї, в той час як жителі Калума залишаються замкненими, заляканими і стурбованими", - додали в Guinea News.
Повідомляється, що в результаті стрілянини, загинуло щонайменше 5 військовослужбовців.
- Il y’a actuellement Un Coup d’état en Guinée la situation est très tendue dans la capitale Conakry, notre équipe nationale marocaine ce trouvent là-bas. pic.twitter.com/XLb4wOqHyG— Maroc Project (@Marocproject) September 5, 2021
За інформацією Jeune Afrique, спроба державного перевороту очолюється елементами групи спецназу (GPS), елітного підрозділу армії.
На чолі його полковник Мамаду Думбуя. Колишній легіонер французької армії, він був відкликаний до Гвінеї, щоб очолити цей орган, створений в 2018 році. В останні місяці його бажання наділити повноваженнями GPS від Міністерства оборони викликало недовіру.
Це не перший раз, коли президент Альфа Конде стикається зі спробою путчу - зокрема, в 2011 році його будинок зазнав нападу.
Прийшовши до влади в 2010 році, 83-річний Альфа Конде був переобраний в 2020 році на третій термін після спірної поправки до конституції.
Влада Гвінеї поки офіційно поки не прокоментувала цей інцидент.
Potentiel coup d’état en cours en Guinée-Conakry.
Forte activité militaire dans la capitale
On signale également des tirs près du palais présidentiel. pic.twitter.com/aGkIT6gKmu