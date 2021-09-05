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У столиці Гвінеї розпочалася стрілянина, біля президентського палацу помітили солдатів - ЗМІ

У столиці Гвінеї розпочалася стрілянина, біля президентського палацу помітили солдатів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20725 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У центрі столиці Гвінеї Конакрі чутна сильна стрілянина, а на вулицях біля президентського палацу були помічені солдати. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що район столиці Калум безлюдний, оскільки налякані мешканці позакривалися вдома.

Високопоставлений урядовець повідомив агентству Reuters, що президент країни Альфа Конде не постраждав.

Єдиний міст, що з'єднує материк з півостровом Калум, де знаходиться більшість міністерств і президентський палац, був заблокований, і багато солдатів, деякі з яких були добре озброєні, були розміщені навколо палацу, повідомило Reuters військове джерело.

За непідтвердженими даними, в результаті стрілянини загинули троє солдатів.

"Це сталося через тиждень після того, як національний парламент проголосував за збільшення бюджету для президента і парламентаріїв, але значне зменшення для тих, хто працює в службах безпеки, таких як поліція і військові", - повідомило джерело.

Доповнення

Конде виграв третій президентський термін в Гвінеї в результаті запеклих суперечок на виборах в жовтні минулого року. Після того, як в березні 2020 року він "проштовхнув" нову конституцію, яка дозволила йому обійти обмеження країни на два терміни, що спровокувало масові протести.

Десятки людей були вбиті під час демонстрацій, часто в зіткненнях з силами безпеки. Сотні були заарештовані.

83-річний Конде був проголошений президентом 7 листопада минулого року - незважаючи на скарги на фальсифікації результатів виборів з боку його головного суперника Селлоу Далейн Діалло та інших опозиційних діячів.

Сам колишній активіст опозиції, Конде став першим демократично обраним президентом Гвінеї в 2010 році і виграв переобрання в 2015 році, перш ніж зробити це знову в минулому році. Однак критики звинувачують його в тому, що він схиляється до авторитаризму.

Гвінея стала свідком стійкого економічного зростання протягом десятиліття при владі Конде завдяки покладам залізної руди, золота і алмазів.

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