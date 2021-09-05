У столиці Гвінеї розпочалася стрілянина, біля президентського палацу помітили солдатів - ЗМІ

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Повідомляється, що район столиці Калум безлюдний, оскільки налякані мешканці позакривалися вдома.

Високопоставлений урядовець повідомив агентству Reuters, що президент країни Альфа Конде не постраждав.

Єдиний міст, що з'єднує материк з півостровом Калум, де знаходиться більшість міністерств і президентський палац, був заблокований, і багато солдатів, деякі з яких були добре озброєні, були розміщені навколо палацу, повідомило Reuters військове джерело.

За непідтвердженими даними, в результаті стрілянини загинули троє солдатів.

"Це сталося через тиждень після того, як національний парламент проголосував за збільшення бюджету для президента і парламентаріїв, але значне зменшення для тих, хто працює в службах безпеки, таких як поліція і військові", - повідомило джерело.

Доповнення

Конде виграв третій президентський термін в Гвінеї в результаті запеклих суперечок на виборах в жовтні минулого року. Після того, як в березні 2020 року він "проштовхнув" нову конституцію, яка дозволила йому обійти обмеження країни на два терміни, що спровокувало масові протести.

Десятки людей були вбиті під час демонстрацій, часто в зіткненнях з силами безпеки. Сотні були заарештовані.

83-річний Конде був проголошений президентом 7 листопада минулого року - незважаючи на скарги на фальсифікації результатів виборів з боку його головного суперника Селлоу Далейн Діалло та інших опозиційних діячів.

Сам колишній активіст опозиції, Конде став першим демократично обраним президентом Гвінеї в 2010 році і виграв переобрання в 2015 році, перш ніж зробити це знову в минулому році. Однак критики звинувачують його в тому, що він схиляється до авторитаризму.

Гвінея стала свідком стійкого економічного зростання протягом десятиліття при владі Конде завдяки покладам залізної руди, золота і алмазів.