Гвардіола назвав два клуби, які ніколи не очолить
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Один із найбільш титулованих наставників світу Хосеп Гвардіола повідомив назви клубів, які ніколи в житті не збирається очолювати, інформує УНН з посиланням на "ВВС".
“Якщо у мене не буде жодних пропозицій, я полечу на Мальдіви. Можливо, не на Мальдіви, так як там немає полів для гольфу, але після того, як я тренував „Манчестер Сіті“, не буду тренувати „Манчестер Юнайтед“. І ніколи не буду наставником мадридського „Реала“. Безумовно ні”, — наголосив іспанський спеціаліст.
Зауважимо, що Гвардіола очолює “Манчестер Сіті” з 2016 року, також він тренував іспанську “Барселону” (головного конкурента “Реалу” в Іспанії) і німецьку “Баварію”.
Додамо, Гвардіола в якості тренера вже виграв 28 трофеїв.