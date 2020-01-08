Гвардиола назвал два клуба, которые никогда не возглавит

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110367 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112998 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111499 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123713 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103876 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107250 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107518 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131766 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130564 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192943 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Гвардиола назвал два клуба, которые никогда не возглавит

Гвардиола назвал два клуба, которые никогда не возглавит

Киев  •  УНН

 • 20773 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Один из самых титулованных наставников мира Хосеп Гвардиола сообщил названия клубов, которые никогда в жизни не собирается возглавлять, информирует УНН со ссылкой на "ВВС".

“Если у меня не будет никаких предложений, я полечу на Мальдивы. Возможно, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал „Манчестер Сити“, не буду тренировать „Манчестер Юнайтед“. И никогда не буду наставником мадридского „Реала“. Определенно нет”, — подчеркнул испанский специалист.

Заметим, что Гвардиола возглавляет “Манчестер Сити” с 2016 года, также он тренировал испанскую “Барселону” (главного конкурента “Реала” в Испании) и немецкую “Баварию”.

Добавим, Гвардиола в качестве тренера уже выиграл 28 трофеев.

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