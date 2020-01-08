Гвардиола назвал два клуба, которые никогда не возглавит
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Один из самых титулованных наставников мира Хосеп Гвардиола сообщил названия клубов, которые никогда в жизни не собирается возглавлять, информирует УНН со ссылкой на "ВВС".
“Если у меня не будет никаких предложений, я полечу на Мальдивы. Возможно, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал „Манчестер Сити“, не буду тренировать „Манчестер Юнайтед“. И никогда не буду наставником мадридского „Реала“. Определенно нет”, — подчеркнул испанский специалист.
Заметим, что Гвардиола возглавляет “Манчестер Сити” с 2016 года, также он тренировал испанскую “Барселону” (главного конкурента “Реала” в Испании) и немецкую “Баварию”.
Добавим, Гвардиола в качестве тренера уже выиграл 28 трофеев.