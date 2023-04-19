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Ґвалтували, розбещували і знущались над дітьми: на Київщині будуть судити мати та її співмешканця

Ґвалтували, розбещували і знущались над дітьми: на Київщині будуть судити мати та її співмешканця

Київ • УНН

 • 889220 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Жителька Броварського району Київщини разом із співмешканцем впродовж тривалого часу знущалась, морила голодом та піддавала тортурам своїх дітей віком одинадцяти, п’яти та трьох років. Згідно з обвинувальним актом, "батькам" загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Ґвалтували, розбещували, знущались - 36 епізодів злочинів над малолітніми дітьми - 18 із яких особливо тяжкі! Сьогодні ми скерували до суду обвинувальний акт щодо матері та її співмешканця", - повідомив Андрій Нєбитов в Telegram.

Деталі

29-річна мешканка Броварщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над дітьми. Жінка, ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.

Наразі, життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.

"За скоєне катам загрожує до 15 років позбавлення волі", -додав керівник ГУ НП у Київській області.

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