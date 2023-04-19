Ґвалтували, розбещували і знущались над дітьми: на Київщині будуть судити мати та її співмешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Жителька Броварського району Київщини разом із співмешканцем впродовж тривалого часу знущалась, морила голодом та піддавала тортурам своїх дітей віком одинадцяти, п’яти та трьох років. Згідно з обвинувальним актом, "батькам" загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Ґвалтували, розбещували, знущались - 36 епізодів злочинів над малолітніми дітьми - 18 із яких особливо тяжкі! Сьогодні ми скерували до суду обвинувальний акт щодо матері та її співмешканця", - повідомив Андрій Нєбитов в Telegram.
Деталі
29-річна мешканка Броварщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над дітьми. Жінка, ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.
Наразі, життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.
"За скоєне катам загрожує до 15 років позбавлення волі", -додав керівник ГУ НП у Київській області.