Насиловали, развращали и издевались над детьми: на Киевщине будут судить мать и ее сожителя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Жительница Броварского района Киевской области вместе с сожителем в течение длительного времени издевалась, морила голодом и подвергала пыткам своих детей в возрасте одиннадцати, пяти и трех лет. Согласно обвинительному акту, "родителям" грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"Насиловали, развращали, издевались - 36 эпизодов преступлений над малолетними детьми - 18 из которых особо тяжкие! Сегодня мы направили в суд обвинительный акт в отношении матери и ее сожителя", - сообщил Андрей Небытов в Telegram.
Детали
29-летняя жительница Броварщины совместно с гражданским мужем в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали сексуальное насилие над детьми. Женщина, ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством.
Сейчас жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочки ничего не угрожает.
"За содеянное палачам грозит до 15 лет лишения свободы", -добавил руководитель ГУ НП в Киевской области.